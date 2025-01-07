國家生態環境部代表團訪港交流

環保署署長徐浩光（前排左二）、國家海洋環境監測中心副主任趙建華（前排中間）及出席交流會的環保署代表和代表團成員合照（圖源：政府新聞處） 中評社北京1月7日電／據大公報文匯網報導，環保署署長徐浩光今日（7日）主持為訪港的國家生態環境部國家海洋環境監測中心代表團舉行的技術交流會及實地考察。雙方並就《關於開展海洋生態環境保護工作的合作安排》的工作成果及展望進行商討，以加強香港特別行政區政府與內地就海洋生態環境保護及水質管理工作方面的合作。



在交流會上，徐浩光與代表團成員就“淨化海港計劃”的規劃及成效、美麗海灣建設、水環境質量監測及管理的先進智能科技應用等範疇，進行深入討論和技術交流。



其後，代表團參觀環保署的水科學智能中心，就水質模型和智慧科技於環境水質管理的應用等作經驗分享及交流。環保署亦安排代表團考察維多利亞港兩岸，介紹香港改善近岸水質和氣味的工作及成效。另外，代表團亦到訪昂船洲污水處理廠，瞭解“淨化海港計劃”的基建工程及日常運作。



徐浩光說：“我們十分歡迎國家海洋環境監測中心代表團到訪香港，深信持續交流有助加強兩地在海洋生態環境監測、保護及管理的深入合作，協助各方達至保護及提升粵港澳大灣區海洋生態環境質量的共同目標。”



代表團明日將實地考察環保署的海岸清潔監察及管理工作，瞭解利用無人機和人工智能拍攝及識別技術等科技應用，以提升海岸清潔監察工作的成效。