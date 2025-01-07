中國援桑醫療隊展開對口醫院交流合作

隊長陳煒與當地醫院負責人交流。中國援桑醫療隊供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京1月7日電／據人民日報報導，桑給巴爾消息：應桑給巴爾衛生部邀請，第34期中國（江蘇）援桑給巴爾醫療隊3日上午抵達桑給巴爾島基文吉區醫院，展開中非對口醫院合作活動。活動涵蓋腹腔鏡手術帶教，小腸梗阻影像診斷等多項內容，來自淮安市第一人民醫院的援外專家們的精彩教學和講座收穫當地醫療同行一致好評。



影像科醫師張建東詳細講解了小腸梗阻的相關知識，提升了當地醫生對臨床常見急腹症的診斷水平；泌尿科牛曉兵主任向當地醫生推廣經會陰前列腺穿刺這一新技術，旨在改進當地醫院前列腺穿刺方法，逐步提高當地醫院前列腺癌診斷水平；宋研主任進行了膽結石病的授課及教學查房，還開展了腹腔鏡膽囊切除手術帶教工作。在現場手術帶教中，宋研向當地醫生傳授腹腔鏡手術的技巧和經驗，從術前準備到手術操作，再到術後處理，每一個環節都進行了詳細的指導和講解。腹腔鏡手術具有創傷小、恢復快等優點，對於提高桑島醫療水平具有重要意義。



此次活動吸引了當地醫院20餘名相關專業醫生參加，基文吉區醫院負責人塔米姆表示，醫療隊的到來不僅讓當地患者能夠享受到更優質的醫療服務，同時也為當地培養了一批優秀的醫療人才。醫療隊隊長陳煒表示，將在今後的工作中進一步加強雙方合作交流，為桑島的醫療事業發展作出積極貢獻。