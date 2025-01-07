入境處農曆新年前打擊黑工　共拘29人

入境處特遣隊人員上周起至今日（7日）在全港多區展開反非法勞工行動（圖源：香港文匯報） 中評社北京1月7日電／據香港文匯網報導，年近歲晚，入境處預計有非法勞工籍農曆新年前“搵快錢”，以旅客身份來港從事非法裝修或清潔工作。經深入調查及情報分析後，入境處特遣隊人員上周起至今日（7日）在全港多區展開反非法勞工行動，突擊巡查88個目標住宅單位及商戶等處所，拘捕26名非法勞工及3名涉案雇主，另檢獲涉案的電鑽、激光水平尺及卷尺等。



被捕的非法勞工中，包括25名內地人及1名持“行街紙”的印尼人，他們俱是男性，年齡介乎20至57歲，部分非法勞工以旅客身份入境； 3名涉嫌聘用非法勞工的雇主分為2男1女，均是香港永久性居民，年齡介乎44至56歲。



入境處特遣隊高級入境事務主任蕭家輝今日（7日）表示，涉案的非法勞工被捕時，部分正為單位進行裝修，初步調查相信他們日薪由100至600元不等，以現金出糧。據悉，現時未有證據顯示案件涉及組織及集團式經營，入境處會繼續循不同方向調查。



入境處提醒，不少市民及雇主希望在農曆新年前，為家居或公司進行大掃除及裝修，服務所衍生的費用固然重要，但服務的提供者及雇員是否能合法受雇亦同樣重要。



根據香港法例，所有旅客在未經入境處處長批准前，不得從事有薪或者無薪工作，亦不得開辦或參與業務，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁2年； 聘用不可合法受雇的人士同樣要面對嚴重懲罰，任何人士如聘用不可合法受雇人士，一經定罪，最高可被判監禁10年及罰款50萬元。