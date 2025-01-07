保安局指出《明報》關鍵設施報導偏頗

中評社北京1月7日電／據香港文匯網報導，香港保安局方認為，香港有關報導標題及內文偏頗誤導，只集中少部分業界在去年7月諮詢期內表達關注的意見，刻意忽略大部分表達支持及提出正面建議的主流意見。報導亦完全不提政府在諮詢後期與業界的持續溝通及解說，並已大致釋除業界疑慮。



局方又指政府在去年10月向立法會保安事務委員會提交的諮詢報告，已反映業界在意見書提出的逾600項意見及建議，並適當地采納部分建議及反映在《條例草案》中，例如放寬嚴重事故通報時限至12小時（其他事故至48小時）、加入嚴格的保密規定、加入就第三方服務提供者違反要求的免責辯護、取消通報變更所有權等。



政府在立法會就《條例草案》首讀和二讀時清楚表明已進行一連串與業界的簡介會及工作會議，包括去年11月舉辦了大型諮詢報告簡介會，為業界持分者解說咨詢報告，回應業界就意見書提出的提問及意見。另外，於過去兩個月，政府與各個將被規管的界別進行了合共15場工作會議，進一步解說立法建議，瞭解不同界別的特性和營運情況，以確保日後制定的《實務守則》確實可行。經過持續溝通及瞭解，已大致釋除業界的疑慮，而業界普遍已沒有提出報導提及的關注事宜。



政府會繼續與業界持份者保持溝通，以完善落實法例及《實務守則》。