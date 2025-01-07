布林肯晤岩屋毅　再次確認攜手強化美日同盟

中評社香港1月7日電／美國國務卿布林肯結束訪問韓國後，轉抵日本東京訪問，與日本外相岩屋毅會面。雙方再次確認攜手強化美日同盟，並就朝鮮早前試射新型高超音速導彈、中國在東海和南海加強活動、以及美國總統拜登日前以國家安全為由，阻止日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司等議題交換意見。



香港電台報導，布林肯說，在過去4年任期內曾多次到訪日本，表明美日夥伴關係的重要性，以及華府對兩國關係的重視，認為現時兩國關係比以往任何時候都更牢固，希望雙方在安全保障和經濟等領域取得進展。岩屋毅亦說，希望把日美同盟提升到新高度。