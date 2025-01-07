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泰國官員證實失蹤內地男演員王星身處緬甸
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2025-01-07 17:12:28
中評社香港1月7日電／泰國達府官員證實，失蹤內地男演員王星從泰國越境進入緬甸，緬甸當局正尋找他的下落。警方說，目前無證據顯示王星受到脅迫或被販運。
《曼谷郵報》引述達府安全消息人士報導，根據閉路電視片段，這名演員很可能從湄索縣進入緬甸，泰方已要求緬甸當局協助搜索。
香港電台援引報導，泰國警方發言人說，初步調查顯示，這名演員獨自抵達泰國，在素萬那普機場被司機接走，前往達府，警方不清楚他是否透過官方過境站入境緬甸。
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