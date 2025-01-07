前法國總統薩科齊涉非法接受卡扎菲資金而受審

中評社香港1月7日電／法國前總統薩科齊的審判於本周一開始，他被指控曾在總統競選中非法接受來自當時的利比亞卡扎菲政權的數百萬歐元的競選資金。



以下是半島電視台對這起審判的全部瞭解：



審判的內容是什麼？



這位法國右翼前總統，與其他11位包括其前任部長在內的11名人員一起受審，這是在長達10年的反腐敗調查之後進行的。



法院將聽取利比亞政府資助薩科齊競選活動以換取外交、法律和商業利益的指控。



這位69歲的法國前領導人面臨被動腐敗、非法獲取競選資金、隱瞞挪用公共資金和團夥作案的指控。一旦罪名成立，薩科齊可能面臨最高10年的監禁。



2023年10月，法國法官指控薩科齊試圖非法操縱證詞，而他的妻子、模特兼歌手卡拉·布魯尼於2024年在同一案件中被指控隱瞞證據。



該案於2011年3月首次曝光，當時，一家利比亞通訊社報導稱，卡扎菲政府資助了薩科齊在2007年的競選活動。



2014年，新聞媒體“法國24”報導稱，當卡扎菲在2011年接受“法國第三電視台”的錄音採訪時表示，“薩科齊存在智力缺陷……多虧了我，他才能成為法國總統……我們給了他資金，讓他獲勝。”



然而，半島電視台未能核實採訪內容或所謂的卡扎菲上述言論的真實性。



就在同一年，卡扎菲之子賽義夫·伊斯蘭·卡扎菲告訴歐洲新聞台，薩科齊從利比亞獲取了競選資金：“我們要求這個小丑做的第一件事情就是把錢還給利比亞人民。我們幫助他，是為了讓他幫助利比亞人民，但他卻讓我們失望了。”



2007年，薩科齊在巴黎愛麗舍宮歡迎卡扎菲的訪問。然而，當2011年“阿拉伯之春”抗議活動爆發時，薩科齊卻是首批推動對利比亞實施軍事干預的西方國家領導人之一。



2011年10月，卡扎菲被受北約部隊支持的反對派武裝殺害，從而結束了他持續40年的統治。



薩科齊稱，卡扎菲核心圈子提供其非法收受競選資金的指控，是出於報復他支持利比亞反政府起義的動機。



2012年，法國在線新聞媒體“Mediapart”發表了一項據稱來自利比亞情報機構在2006年12月的記錄。據稱，其中提到卡扎菲同意向薩科齊提供5000萬歐元（按照當前匯率計算為5200萬美元）的競選資金。薩科齊聲稱這份文件是偽造的，並否認了這些指控。



2016年，法國黎巴嫩商人齊亞德·塔基丁告訴“Mediapart”，他已從利比亞向薩科齊及其前幕僚長交付了500萬歐元（約合520萬美元）的現金。然而，塔基丁在2020年又取消了這一說法。



薩科齊的審判將會持續3個月，並定於4月10日結束。預計判決將在稍後作出。



尼古拉·薩科齊是什麼人？



今年69歲的尼古拉·薩科齊於2007年至2012年期間擔任法國總統。並且已於2017年退出政壇。



他是自由保守派共和黨的領導人，當時他成立了人民運動聯盟(UMP)。他在2007年的法國大選中以53%的得票率獲勝，擊敗了該國社會黨的塞格萊娜·羅雅爾。



薩科齊否認其存在不法行為的指控。



據法國媒體報導，薩科齊的律師克里斯托夫·英格萊恩在上周日發布的一份聲明中表示，薩科齊“正在堅定地等待這場為期4個月的聽證會。他將與檢方幻想出來的罪名鬥爭到底。利比亞並沒有為這次競選活動提供資金。”



“我們希望相信法庭有勇氣客觀地審查事實，而不是被毒害調查的模糊理論所左右。”



還有其他針對薩科齊的案件嗎？



薩科齊還在另外兩起法律案件中被定罪。



在上個月，法國最高法院維持了2021年對薩科齊“腐敗”和“以權謀私”的定罪。他被判處一年軟禁，並被要求在此期間佩戴電子手環。薩科齊表示，他將把這個案子提交歐洲人權法院。這起案件是在利比亞融資調查期間通過竊聽電話披露的。



去年，巴黎一家上訴法院維持了對薩科齊在另一起競選融資案中的定罪。他在2012年的連任競選中輸給了來自法國社會黨的弗朗索瓦·奧朗德，並被指控故意超出支出限額。該法院裁定他應服刑6個月，緩刑6個月。薩科齊已就該判決向法國最高法院提出上訴。



還有其他被告嗎？



除了薩科齊，此次審判還包含其他11名被告。



其中包括齊亞德·塔基丁、薩科齊前親密助手克勞德·蓋昂、薩科齊前競選融資負責人埃里克·沃爾特（目前也是法國總統馬克龍所在政黨的成員並在議會內任職）以及前部長布里斯·奧爾特弗。



2020年6月，法國法院在另一起腐敗案件中判處齊亞德·塔基丁5年監禁，而塔基丁隨後逃往了黎巴嫩。