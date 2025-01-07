日本製鐵雙面作戰　主張拜登與工會串通

中評社香港1月7日電／日本製鐵1月6日發佈消息稱，圍繞其收購美國鋼鐵公司（US Steel），該公司認為美國政府進行不當干預，起訴了美國總統拜登等人。要求裁定收購中止命令無效並進行重新審查。還以妨礙收購行為為由，對美國鋼鐵企業“克利夫蘭-克里夫斯公司”和該公司首席執行官（CEO）、美國鋼鐵工人聯合會（USW）主席提起了民事訴訟。



日經新聞網消息，日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計劃在美國總統拜登下達中止命令後，發展為對美國政府提起行政訴訟的同時，以民事方式起訴工會幹部和競爭企業的罕見局面。行政訴訟和民事訴訟的兩方面行動是為收集“總統和工會主席串通”的證據。



“將通過克利夫蘭-克利夫斯公司和(美國鋼鐵工會（USW）主席)大衛・麥考爾的訴訟，掌握所有證據”，日本製鐵相關人士如此表明以包括拜登在內的美國政府為對象的行政訴訟與民事訴訟相結合的意圖。這是因為期待在民事訴訟中披露的電子郵件和聊天等的證據成為行政訴訟的材料。



克利夫蘭-克利夫斯是美國第二大鋼鐵企業，2023年7月在得到美國鋼鐵工會的支援後，提出收購美國鋼鐵公司，但最終敗給了日本製鐵。日本製鐵表示，擔心美國鋼鐵獲得競爭力的克利夫蘭-克利夫斯為了阻止收購，“進行了反競爭且有組織的違法活動”，包括反覆對日本製鐵進行有組織的中傷和傳播虛假資訊等。



日本製鐵方面認為，有證據表明，希望阻止收購的克利夫蘭-克利夫斯和美國鋼鐵工會與拜登之間進行了“如果阻止日本製鐵收購，就同意在大選中表明支援”等多種串通。要求法院通過審判下令禁止這些行為，並要求賠償數十億美元的損失。



提起兩方面訴訟的背景是推翻總統中止命令的高門檻。在美國的制度上，總統做出的關乎安全保障的判斷無法在審判中追究是非。下發中止命令的經過也被認為是不公開的，所以缺乏打官司的證據。



跨越這些障礙的訴訟戰略是主張拜登下達中止命令的判斷“原本不是為了安全保障，而是為了向特定企業輸送利益”。針對克利夫蘭-克利夫斯和美國鋼鐵工會主席提起訴訟就是基於這一戰略。這是“普通的民事訴訟”，所以通過證據公開獲得有力資訊的可能性很高。



圍繞有關收購計劃審查的郵件和聊天內容，去年11月，共和黨議員曾要求美國政府不要刪除，很有可能保留下來。申請書中還要求保留克利夫蘭-克利夫斯和美國鋼鐵工會與美國外國投資委員會（CFIUS）等進行的交流。關鍵在於法院是否將政府內部保留的記錄也認定為公開對象。



日本製鐵認為，克利夫蘭-克利夫斯一直採取的是“要麼合併、要麼死亡(merger or murder)”戰略。也就是説，最好是克利夫蘭-克利夫斯和美國鋼鐵公司合併，如果合併不成，就削弱美國鋼鐵公司。



日本製鐵表示，克利夫蘭-克利夫斯的財務高管曾告訴投資者，阻止收購將導致“競爭對手的削弱”和“壓低價格的競爭對手消失”。



該公司首席執行官(CEO)洛倫索·岡薩爾維斯（Lourenco Goncalves）也炫耀稱，將成為用於純電動汽車(EV)的電磁鋼板在美國的唯一供應商。對於美國的消費者來説，這是有可能導致純電動汽車價格上漲的反競爭行為。



不過，今後的發展很難預測。對日本製鐵來説，作為核心的對美國政府提起的訴訟，政府方面很有可能以“原本就不能在訴訟中爭辯”等為由，要求法院駁回日本製鐵方面的訴訟。如果駁回申請獲得通過，日本製鐵方面的敗局將在短時間內確定。



很多專家認為，如果不被駁回而發展到審理，可能會形成長期的訴訟。在大型訴訟中，有的案件需要一年多的時間才啟動正式審理。



此外，還有必要中斷要求在2月2日之前“放棄”收購計劃的中止命令的效力。日本製鐵方面將首先與美國政府交涉，要求中止命令的效力發揮。如果政府方面不接受，日本製鐵方面計劃要求法院中斷命令。



負責審理行政訴訟的華盛頓的聯邦上訴法院在最近的訴訟中表示，將尊重總統和聯邦國會的“安全判斷”。如何能説服法院？訴訟的走向充滿變數。