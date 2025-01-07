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南非東部一交通幹道發生車禍致18死1傷
http://www.CRNTT.com   2025-01-07 17:49:10


　　中評社北京1月7日電／據新華社報導，南非東部誇祖盧－納塔爾省一條交通幹道6日晚發生多車連環相撞事故，造成18人死亡、1人受傷。

　　目前尚不清楚事故發生原因，調查正在進行中。

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