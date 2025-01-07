【
大
中
小
】 【
打 印
】
南非東部一交通幹道發生車禍致18死1傷
http://www.CRNTT.com
2025-01-07 17:49:10
中評社北京1月7日電／據新華社報導，南非東部誇祖盧－納塔爾省一條交通幹道6日晚發生多車連環相撞事故，造成18人死亡、1人受傷。
目前尚不清楚事故發生原因，調查正在進行中。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
南非西部發生5.3級地震
(2024-12-22 11:51:47)
中國僑聯“親情中華”藝術團走進南非
(2024-12-07 10:52:10)
非洲通訊展開普敦開幕 中國品牌大放異彩
(2024-11-14 16:21:11)
綠委提用金融外交當反制工具 林佳龍認可
(2024-11-05 17:05:59)
南非向國際法院提交以在加沙種族滅絕證據
(2024-10-30 13:08:46)
華為雲在南非已發展450多家全球生態夥伴
(2024-10-26 14:55:40)
南非迫遷代表處 卓榮泰：積極處理中
(2024-10-22 11:04:32)
中評關注：兩岸烽火 賴清德對外難突破
(2024-10-22 01:08:34)
南非要求台遷館 林佳龍：加強與史國關係
(2024-10-21 10:54:08)
南非要求台館遷出首都 林佳龍指片面毀約
(2024-10-21 10:03:52)