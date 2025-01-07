日本鳥島附近海域發生6級地震

中評社北京1月7日電／據新華社報導，據日本氣象廳消息，日本伊豆群島鳥島附近海域7日發生6級地震。目前暫無人員傷亡報告。



地震發生時，東京也有震感。氣象廳說，地震發生於當地時間7日17時32分（北京時間7日16時32分），震中位於北緯31.4度、東經138.7度，震源深度約420千米。



氣象廳說，此次地震不會造成海嘯。