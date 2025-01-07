南韓國會就彈劾尹錫悅事由不含內亂罪爭議表態

中評社香港1月7日電／韓聯社消息，南韓總統尹錫悅彈劾審判申請人國會的法律代理人團7日與媒體記者座談，明確表示一切涉及“12·3緊急戒嚴事態”的行為均屬審判對象，並就“彈劾事由不含內亂罪”爭議表態。



代理人團在會上表示，申請人（國會）在針對被申請人（尹錫悅）的指控中“內亂頭目擾亂國家憲法秩序”的表述一字不變，審判對象涵蓋一切內亂行為並無變化。



代理人團指出，國會在彈劾事由一欄填寫被申請人擾亂國家憲法秩序的具體行為，並未請求憲院裁定被申請人的行為是否構成內亂罪。彈劾議決書之所以提及“內亂罪”，是因為國會要強調“被申請人擾亂國家憲法秩序的行為嚴重違反《憲法》，足夠構成內亂罪”，而非將“構成內亂罪”列為彈劾事由。代理人團強調，彈劾審判並非裁定某種行為是否構成某種犯罪的程式。



若憲院認可國會的說法，將在庭審中梳理緊急戒嚴相關爭議，但不會裁定尹錫悅是否構成《刑法》規定的內亂罪，而判斷其行為是否有違《憲法》。



代理人團還提出，若彈劾審判進程緩慢恐將給治國理政造成混亂，且申請人不更改彈劾事由，因此無需另行進行議決。被申請人的行為是否構成內亂罪，應由刑事法庭審理裁決。



尹錫悅方面則主張，“是否構成內亂罪”在彈劾事由中所佔比重為80%。若排除這一部分，憲院應駁回國會提出的彈劾審判請求。憲院就此重申，該問題全權由審判庭自主判斷。