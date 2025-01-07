小一統一派位　13日起可選校

中評社北京1月7日電／據大公報報導，教育局昨日提醒家長，如子女已參加2025年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，家長須於本月13日至19日期間選校。



教育局已將小一入學申請全面電子化。如家長已登記成為“小一入學電子平台”用戶並以“智方便＋”綁定賬戶，可透過電子平台於本月13日至19日遞交統一派位“選擇學校表格”。教育局將於明日（8日）向各家長寄出選校通知書。為照顧不同家長的需要，家長仍可以紙本形式遞交“選擇學校表格”，已成為“小一入學電子平台”用戶的家長可自行決定以電子平台或到統一派位中心遞交派位申請。



如家長於本月19日後才為子女提出申請參加2025年度小一入學統籌辦法，他們須前往學位分配組辦理有關手續，學位分配組會於6月為申請兒童另行安排小一學位。



教育局發言人提醒家長，如最近曾遷居或快將搬遷，必須盡快通知學位分配組，以便按新住址填選所屬小一學校網內的學校。家長必須填報子女的真確住址，倘若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。



已使用“智方便”或“智方便＋”啟動“小一入學電子平台”賬戶的家長，可於6月4日早上10時起透過電子平台查閱統一派位結果。家長如想於當日透過電話短訊接收派位結果，要在“選擇學校表格”填選有關安排。另外，派位結果會於6月4至5日透過郵遞方式通知家長。