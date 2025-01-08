中評社北京1月8日電／網評：美國翻炒“中國黑客”是賊喊捉賊



來源：中國網 作者：華章



長期炒作“中國黑客”的美國政府近日再放厥詞。在全球歡度新年之際，《華盛頓郵報》、路透社等媒體聲稱，“中國黑客”突破美國財政部的計算機安全護欄並竊取文件。隨後，美國財政部便以此為由，對一家總部位於北京的網絡安全公司實施制裁，稱該公司“幫助中國黑客滲透美國通信系統並進行監視”。



顯然，這又是一次針對中國和中國企業的蓄意抹黑，符合美方一貫的“官方放料—媒體加工—政客呼應”操作手法。為了達到抹黑中國國際形象，進而“拉黑”中國企業，同時又將己方“負面影響”降到最低的多重目的，美國政客可謂煞費苦心。在此次事件中，美方稱“黑客攻擊得到中國政府支持”，而號稱“知情”的美國官員更煞有介事地表示，中國一直在獲取美國各地關鍵基礎設施系統的訪問權限，以便在與西方國家發生潛在衝突時對這些設施的網絡進行“物理破壞”。



美方企圖通過層層遞進的抹黑言論，將中國塑造成不僅“支持黑客活動”，還“企圖通過網絡攻擊牟取政治利益”的“邪惡國家”。與此同時，美國財政部特意強調，“中國黑客”竊取的是“非機密文件”。這無非是想說，雖然遭到網絡攻擊，但本屆美國政府在保護國家信息資產方面依然“值得信賴”。既要抹黑中國，又不能暴露自己的無能，於是一個充滿政治算計、美國政府自導自演的“黑客事件”就這樣誕生了。



近年來，出於地緣政治目的，美國一再炒作“中國黑客”謠言。去年7月初，美國官員和微軟宣稱，“與中國政府有關聯的黑客”侵入美國超過25家機構的電郵賬戶，至少數十萬封美國政府內部個人郵件在這次攻擊中外洩，美國駐華大使伯恩斯、美國國務院和商務部都是“受害者”。美國聯邦調查局（FBI）、美國網絡安全與基礎設施安全局（CISA）和美國國家安全局（NSA）等機構還發布報告稱，“中國黑客組織‘伏特台風’（Volt Typhoon）”入侵美國互聯網長達五年或更長時間，並波及“五眼聯盟”中的其他國家。