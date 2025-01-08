取消社保參保戶籍限制，逐步放寬落戶條件

中評社北京1月8日電／據人民日報以及新華社報導，1月7日，國家發展改革委印發的《全國統一大市場建設指引（試行）》正式公布。其中明確提出有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。同時要求，各地區不得在戶籍、地域、身份等方面設置影響人才流動的政策性障礙。



記者梳理發現，為促進人才資源合理流動、有效配置，目前多個大中型城市已經取消養老保險等社會保險參保戶籍限制，逐步放開放寬落戶條件。



社保轉移接續可在線辦理



“現在我的主要收入來源是開網約車，沒有在天津落戶。前幾天聽說可以在當地參保了，就趕緊去街道登記一下。”來自河南的徐先生說，“回頭就可以在天津交社保，心裡穩當多了。”



天津市社保中心相關負責人介紹，近年來新就業形態勞動者群體日益擴大，年滿16周歲未達到國家法定退休年齡、在天津市靈活就業的人員，均可辦理靈活就業人員參加基本養老保險登記及繳費業務，沒有戶籍限制。同時，新就業形態勞動者參加天津本市基本醫保也不受戶籍限制，並享受與本市戶籍參保人員同等財政補助。



1月7日，在四川成都一家寵物醫院，市民張莉一大早就趕到了辦公室，開始新一天的忙碌。“我從2013年就來了成都，但戶籍還在重慶。”張莉話頭一轉，“我在成都參加了社保，享受到同等的社會保障待遇。”



早在前幾年，成都市就打破戶籍壁壘，允許戶籍在外地、符合條件的靈活就業人員在成都市參加基本養老保險。近幾年，成都在推進社保參保擴面方面持續發力。成都市社會保險事業管理局相關負責人介紹，成都推進新開辦、納稅未參保“兩類企業”，以及新就業形態就業人員、建築領域從業人員、被徵地農民、困難人員等“四類群體”精準擴面，參加本地社保。



在杭州，參加基本養老保險，不受戶籍限制。戶籍在貴州省的代媛便是如此。去年，她來到杭州工作，目前就職於餘杭區一家公司，2024年9月起在公司參保。



杭州市民沈曉澍戶籍為甘肅省蘭州市，因工作規劃，2024年12月從當地某單位離職，但是新單位的入職手續需要一段時間才能完成，養老保險出現中斷風險。經咨詢杭州市餘杭區人力社保熱線得知，餘杭區已放開靈活就業人員在就業地參加企業職工基本養老保險的戶籍限制，只要在居住地辦理完靈活就業登記後，省外戶籍也可以按靈活就業人員完成養老保險的自主繳費。2024年12月，沈曉澍順利完成靈活就業人員參保繳費。這個月新單位的入職手續也已經完成，社保順利完成接續。



在就業地參保的限制越來越少，社保關係的轉移接續也變得更方便。



在廣東深圳工作幾年，來到湖南長沙工作，原先繳納的社保怎麼辦，轉移會不會很麻煩？



2024年11月，入職長沙一家科技公司的謝女士原本還很忐忑。不久，公司及時為之辦理參保登記。2024年12月9日，她通過國家社保公共服務平台，提交申請——將深圳市南山區養老保險關係轉入長沙市本級。讓她頗為驚喜的是，不到10天，這筆轉移業務辦理完成，在手機上就可以查到轉入記錄。



“辦理跨省社保轉移，足不出戶就能做到。”湖南湘江新區民政和社會保障局工作人員唐千珺介紹，參保群眾辦理一般性社保轉移業務，現在可以直接在網上登錄國家社會保險公共服務平台或“掌上12333”、支付寶APP、智慧人社（公眾號、小程序、APP）進行線上操作。

