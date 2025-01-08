基本醫保將放開在常住地就業地參保戶籍限制

中評社北京1月8日電／據新華社報導，針對近期有群眾反映用人單位拖欠職工工資和“五險一金”繳費，影響其醫保權益保障的情況，國家醫保局7日公開發布通知，進一步加強勞動者醫保權益維護工作，明確各地要落實持居住證參加基本醫療保險工作，放開非本地戶籍的靈活就業人員在常住地、就業地參加基本醫療保險的戶籍限制。



這份《關於進一步加強勞動者醫療保障權益維護工作的通知》明確，大力做好勞動者參加基本醫療保險工作，確保應參盡參。推動超大城市、特大城市全面取消靈活就業人員在就業地參保的戶籍限制。



通知要求，持續做好基本醫療保險關係轉移接續工作，勞動者跨統籌地區流動就業並按規定參保繳費的，保障其待遇享受順暢銜接。依托國家醫保信息平台推動參保人基本醫保關係轉移接續全流程線上辦理，提升轉移接續業務辦理效率，保障跨統籌地區流動就業人員待遇享受。



通知明確，合理設置居民醫保集中徵繳期，逐步實現全國規範統一，確保靈活就業人員等外出就業務工人員能夠按規定繳費並享受待遇。



在鞏固基本醫保待遇保障水平方面，通知要求，各地要將多發病、常見病的普通門診費用納入統籌基金支付範圍，有條件的統籌地區可根據經濟社會發展水平和基金承受能力，穩步提升門診保障水平。繼續做好參保勞動者住院醫療費用保障，對其住院發生的基本醫療保險政策範圍內費用，職工醫保、居民醫保支付比例分別達到80%、70%左右。