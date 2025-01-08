進入“三九”：南方今年首輪大範圍雨雪來襲

2024年11月28日，行人走過杭州市上城區吳山路上“穿毛衣”的行道樹。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華社報導，今天（1月8日）進入“三九”，冷空氣持續影響我國，中東部大部等地降溫明顯，寒意加重。眼下，南方正在經歷今年首輪大範圍雨雪天氣，今天夜間至明天上午將進入降雪核心時段。



南方將進入降雪核心時段 貴州湖南等地或現小到中雪局地有凍雨



昨天，受冷空氣南下和南支槽東移影響，西南地區降水增多；北方降水主要出現在東北、華北等地。監測顯示，昨天8時至今天6時，內蒙古中東部、華北北部、東北地區中北部、山東半島北部及青海南部、西藏東部、川西高原北部、貴州東北部、重慶東南部等地部分地區出現小雪或雨夾雪，局地中到大雪。



今後三天，南方降水繼續增多，將擴展至江南西部一帶。由於冷空氣會帶來明顯降溫，再配合良好的動力和水汽條件，期間貴州、湖南等地將經歷雨雪轉換，多地可能迎來今冬初雪。



中央氣象台預計，今天，黑龍江大部、吉林中部、新疆北部、青海中南部、西藏東北部、川西高原、貴州北部、重慶東部、湖北西南部、湖南西部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆伊犁河穀、川西高原南部、西藏東北部等地部分地區有大到暴雪。貴州西部等地局地有凍雨。西藏東南部、四川盆地、雲南大部、貴州南部、廣西西北部、湖南中部、台灣島東部等地部分地區有小到中雨。

