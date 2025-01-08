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特朗普長子唐納德抵達格陵蘭私人訪問
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2025-01-08 09:33:51
中評社香港1月8日電／正當美國當選總統特朗普說，不排除使用軍事或經濟手段控制丹麥自治領土格陵蘭之際，他的長子唐納德抵達當地訪問。
香港電台報導，唐納德此行是私人訪問，沒有安排與政府官員會面。他抵埗後接受當地傳媒訪問時表示，好高興到訪當地，是以遊客身份到來，原本去年春季到訪。他又說，曾經與父親談過，父親向格陵蘭的所有人問好。
對於特朗普的言論，丹麥首相弗雷澤裡克森接受電視台訪問時表示，美國是丹麥最要和最親密的盟友，不相信會走到那一步，又說衹有格陵蘭能夠決定和界定格陵蘭的未來。
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