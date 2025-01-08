中評社北京1月8日電／網評：全力開展人員搜救，妥善安置受災群眾



來源：人民網 作者：趙志疆



1月7日9時5分，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震。地震發生後，習近平總書記作出重要指示，要全力開展人員搜救，全力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，防止發生次生災害，妥善安置受災群眾，做好善後等工作。要加強震情監測預警，及時調撥搶險救援物資，抓緊搶修損毀基礎設施，安排好群眾基本生活，確保安全溫暖過冬。



經初步排查，截至1月7日19時，西藏日喀則市定日縣6.8級地震已造成126人遇難、188人受傷。一方有難，八方支援。此刻的定日縣牽動著無數人的心，所有救援救治力量都在為最大限度減少人員傷亡而匯集。



全力開展救援，最大限度減少人員傷亡，首要是“快”。災難面前，時間就是生命。地震發生後，各級力量迅速行動，國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部已將國家地震三級應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部已將國家救災應急響應提升至二級。西藏自治區組織力量全力開展搶險救災，妥善安置受災群眾。高寒高海拔的氣候條件下，被困者隨時都可能有生命危險。全力開展人員搜救，不放棄任何一個生還機會，只要能減少傷亡就要千方百計想辦法，只要有一絲希望就要盡百倍努力。



妥善安置受災群眾，需要效率和精準。針對複雜的現場情況，既要充分發揮集中力量辦大事的制度優勢，也要發揮新產品、新設施、新裝備的技術優勢，提升搶險救災的科學化、智能化水平。當前，抗震救災正處在刻不容緩的緊要關頭，爭分奪秒做好救援工作，必須把各方救援力量統籌協調好，而且需要強化效率意識，因地制宜、精準施策，在與時間賽跑中贏得主動，最大限度確保人民群眾生命財產安全。

從目前發布的數據來看，截至1月7日12時00分，西藏定日6.8級地震共記錄到餘震49次，其中3.0級以下餘震33次，最大餘震4.4級。這再次提醒我們，要加強震情監測，防範發生次生災害，妥善做好受災群眾避險安置等工作。天氣預報顯示，未來三天定日縣風力較大，夜間氣溫較低，震區群眾需注意防寒保暖和防風。