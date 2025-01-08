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商務部：推動“家政信用查”平台實名認證
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2025-01-08 10:27:07
商務部：推動“家政信用查”平台實名認證（圖源：新華社）
中評社北京1月8日電／據新華社消息，記者1月7日從國家發展改革委專題新聞發布會上瞭解到，我國逐步加強商務信用體系建設，在外貿、外資、家政、電商等重點領域培育誠信經營主體。
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