商務部：推動“家政信用查”平台實名認證（圖源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華社消息，記者1月7日從國家發展改革委專題新聞發布會上瞭解到，我國逐步加強商務信用體系建設，在外貿、外資、家政、電商等重點領域培育誠信經營主體。