教育局：上調非本地生學費恐影響香港競爭力

圖：施俊輝表示，各大專上院校積極在海外招生，在考慮調整非本地生學費水平時，要顧及本港競爭力。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月8日電／據大公網報導，立法會研究人口政策和措施小組委員會昨日（7日）討論本港教育規劃，其中民建聯立法會議員顔汶羽關注，政府如何吸引更多非本地生來港讀大學，以及在財政赤字下會否上調非本地生學費。



教育局副局長施俊輝表示，各大專上院校積極在海外招生，在考慮調整非本地生學費水平時，要顧及本港競爭力。他形容目前本港非本地生學費與鄰近的日本和新加坡相近，若上調學費，可能令學生選擇到其他地方求學。



施俊輝又表示，政府未來會壯大創科等重點範疇的人才庫，以加強香港競爭力，而去年成立、由政務司司長擔任主席的“教育、科技和人才委員會”，會加強統籌跨局推進教育、科技、人才一體化融合發展的工作，包括優化人才計劃和人才服務，建設國際專上教育樞紐。



選委界陳紹雄表示，要在中小學階段起，培養學生國際思維，避免學生以為香港只與內地城市競爭，而是要與歐美、東南亞和“一帶一路”國家競爭。民建聯林琳則建議，加強本港學生外語培訓。



施俊輝表示，政府目標建設國際教育樞紐，主要集中專上院校，認為中小學兩文三語要求和課程設計等，已融入國際元素，教育局亦有資助學校參與國際交流活動和比賽。