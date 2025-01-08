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2024年我國快遞業務量突破1700億件
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2025-01-08 10:22:34
2025年1月1日，甘肅省定西市快遞公司員工在分揀快遞。（圖片來源：新華社）
中評社北京1月8日電／據新華社報導，記者1月8日從國家郵政局獲悉，2024年我國快遞業務量達到1745億件、快遞業務收入1.4萬億元，同比分別增長21%、13%。
過去的這一年，郵政快遞業聚焦“物暢其流”的美好願景，更好賦能實體經濟發展。2025年行業仍將繼續保持穩步上升態勢，快遞業務量預計達到1900億件、快遞業務收入1.5萬億元。
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