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市場估計美聯儲或因應數據強勁放慢減息步伐
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2025-01-08 09:45:52
中評社香港1月8日電／美元上升，美國經濟數據反映就業市場整體穩定，服務業仍然強勁，市場估計美聯儲可能會放慢目前減息周期步伐。
香港電台報導，美元指數在紐約尾市升近0.4%，報108.7。
美元兌日圓一度升至近6個月高位，高見158.42日圓，在紐約尾市升0.3%，報158.07日圓。 歐元兌美元跌約0.5%，較早時報1.0339美元。英鎊兌美元跌0.3%，報1.2474美元。
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