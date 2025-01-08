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武警西藏總隊先頭救援力量已抵達震區
http://www.CRNTT.com   2025-01-08 10:27:57


武警西藏總隊官兵集結待命（圖源：新華社）
　　中評社北京1月8日電／據新華社消息，武警西藏總隊30名官兵已抵達日喀則地震震區，359名官兵向災區馳援。

  據武警西藏總隊作戰勤務指揮中心介紹，地震發生後，他們立即啟動搶險救災應急預案，研判災情，組織力量前出。目前，地震已造成重大人員傷亡和大量房屋倒塌。

  此外，另有150餘名武警官兵集結待命。

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