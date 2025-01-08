關愛隊事事關心　累計訪34萬家庭

圖：關愛隊支援政府地區工作，累計探訪了三十四萬個家庭，為有需要市民提供服務。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月8日電／據大公網報導，成立於2023年的“關愛隊”致力凝聚社區資源，支援政府地區工作和加強地區網絡。民政事務總署日前公布的數據顯示，截至去年11月底，全港452隊關愛隊探訪了34萬個長者家庭或有需要家庭，亦進行了大約36000次家居服務。



多名關愛隊成員分享自己過去一年的工作時表示，能夠為居民提供支持和幫助，得到受助者的稱讚，令隊員們都感到有意義、有得著，未來他們會不斷努力，為有需要的市民積極提供幫助，打造和諧的社區環境。＼大公報記者 義昊、陸九如



東區植潔鈴：為停電居民送水接送



東區佳曉關愛隊副隊長植潔鈴回憶，去年6月，小西灣邨瑞樂樓電表房突然爆炸冒煙，導致樓宇停電。關愛隊立即出動協助支援相關工作，由於事故影響食水供應中斷，團隊聯絡及協調後水務署派出水車為受影響居民提供清潔飲用水。電梯停運期間，關愛隊及東區警區協助接送學童放學回家，守護孩子安全。入夜後，團隊又協助分發手提電筒予行動不便或有照顧需要的居民，方便他們在屋內照明。



灣仔莫綉安：陪獨居婆婆逛超市



探訪區內長者同樣是關愛隊的主要工作。



灣仔區銅鑼灣關愛隊成員莫綉安則表示，曾接到區內獨自生活的長者桂婆婆的求助，希望有人可以陪伴她到超市逛逛。“繁華的銅鑼灣是香港的心臟，而這高樓大廈的背後，隱藏著一群被遺忘的獨居長者。這個看似平凡的請求背後，是一份對陪伴和被重視的渴望，以及對溫暖的期盼。”隨後，關愛隊抱著關愛社區，幫助別人的心，化身成為桂婆婆的家人，陪伴她，讓她感受到社區人間有愛。



莫綉安認為，長者渴望被關懷、被聆聽，渴望有人能夠像家人般陪伴。關愛隊用行動來感謝他們，共同創造一個更溫暖、更包容的社會，讓每位長者都能感受到溫暖的力量，同時感受到晚年生活的美好。