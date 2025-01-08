《反腐　為了人民》第三集揭開腐敗隱身衣

《反腐 為了人民》第三集聚焦豐富防治新型腐敗和隱性腐敗有效辦法，揭開腐敗隱身衣。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京1月8日電／據中央紀委國家監委網消息，央視綜合頻道1月7日晚8點檔播出電視專題片《反腐 為了人民》第三集《揭開腐敗隱身衣》，講述紀檢監察機關貫徹落實黨中央決策部署，不斷深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，時刻緊盯新型腐敗和隱性腐敗，持續豐富防治的有效辦法，揭開腐敗隱身衣，確保黨和人民賦予的權力始終用來為人民謀幸福。圖為專題片視頻截圖。



從原來的“本人在台前”“利用職權為他人直接辦事”，演變為“隱藏到幕後”“利用職務便利間接為他人謀利”；從原來的“辦事收財”“收受現金”“一事一清、一單一結”，演變為“以市場化民事化的手段間接斂財”“多單統結、期權兌付”……近年來，新型腐敗和隱性腐敗花樣翻新，掩飾權錢交易手段更加隱蔽複雜，對紀檢監察工作提出了新的挑戰和要求。



1月7日，電視專題片《反腐 為了人民》第三集《揭開腐敗隱身衣》透過3個案例，講述紀檢監察機關貫徹落實黨中央決策部署，不斷深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，時刻緊盯新型腐敗和隱性腐敗，持續豐富防治的有效辦法，確保黨和人民賦予的權力始終用來為人民謀幸福。



專題片首先披露了一起利用“一家兩制”搞新型腐敗和隱性腐敗的典型案例——江西省政協原黨組書記、主席唐一軍通過妻子宣敏潔實際控制的公司，用市場活動掩蓋腐敗行為。這也是唐一軍違紀違法問題的突出特點。



唐一軍藏身在宣敏潔背後，宣敏潔又藏身在多個代持人背後，操控多家“影子公司”。宣敏潔實控投資的公司達34家，其中黨的十八大以後成立投資的公司有15家。



“我們充分運用大數據的手段抽絲剝繭，查詢調取與宣敏潔有關的公司上百家、人員上百人的工商登記等信息，共計上千萬條，然後再對這些大量的資金往來進行穿透分析，發現這些公司的股東和管理人員都是宣敏潔的關聯人，決策人和最終受益人都是宣敏潔。”專案組以掌握的舉報線索為抓手切入，運用大數據手段進一步關聯搜索，進而發現了更多可能與宣敏潔有關的“影子公司”、代持嫌疑人、行賄嫌疑人，一步步揭開偽裝背後的真相。

