各地深化紀監體制改革為高質量發展提供動力

廣西壯族自治區桂平市紀委監委探索構建上下貫通、左右銜接的工作體系，強化“室組”聯動監督、“組組”協同監督，有效增強協作攻堅能力。圖為該市紀委監委召開招投標領域突出問題集中整治“組組”聯席會議。（圖源：中央紀委國家監委） 中評社北京1月8日電／據中央紀委國家監委網消息，深化紀檢監察體制改革，是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策部署，是完善黨和國家監督體系的重大戰略，也是紀檢監察工作規範化、法治化、正規化建設的內在要求。各地紀檢監察機關深刻領會改革意圖，把准改革指向，在完善系統集成、協同高效的紀檢監察工作體系，健全法規制度體系，完善監督體系等方面發力，持續深化紀檢監察體制改革，為紀檢監察工作高質量發展注入不竭動力。



統籌資源力量，完善系統集成、協同高效的紀檢監察工作體系



注重系統集成，是習近平總書記對全面深化改革提出的明確要求，為深化紀檢監察體制改革指明了方向、提供了遵循。二十屆中央紀委三次全會工作報告從完善紀委監委機關內設機構設置、職能配置、力量配備，推進紀檢監察工作雙重領導體制具體化、程序化、制度化，深化派駐機構改革，持續完善“組組”協同監督、“室組”聯動監督、“室組地”聯合辦案機制，加強基層紀檢監察機構建設等方面對完善系統集成、協同高效的紀檢監察工作體系作出部署。



紀檢監察機構改革，要適應新形勢新要求，進一步優化內設機構設置，加強內部力量統籌，強化監督執紀執法職能職責。青海省紀委監委牢固樹立“辦案是最有力的監督”理念，堅持人員配備向執紀監督、向辦案一線傾斜，謀深做實省紀委監委機關內設機構改革，將6個監督檢查室和3個審查調查室新設置為11個紀檢監察室，推動一體履行監督檢查和審查調查職能，堅持內部挖潛、整合力量，實現力量配備、專業人才向監督執紀執法部門傾斜。



開展向部分省屬高校和省管企業派駐紀檢監察組試點工作，是推動省屬高校、省管企業全面從嚴治黨向縱深發展的有力舉措。吉林省紀委監委選取12所規模較大的省屬高校和現有全部19家省管國有企業開展派駐紀檢監察組試點，以省委文件印發方案，提出機構設置、人員管理、職責權限、工作機制“四個統一”試點任務，並成立工作專班，召開動員部署會議。截至目前，試點派駐機構全部完成掛牌，基本完成人員編制、內設機構、領導職數核定，一次性基本配齊試點派駐機構主要負責人。廣西壯族自治區紀委監委五年來陸續開展三輪向省屬高校和省管企業派駐紀檢監察組試點，共向16家區直企業、11所區管高校派駐紀檢監察組，經過探索實踐，呈現出“黨的領導更加強化、隊伍機構更加優化、震懾效應更加凸顯、派駐工作更加規範、制度運行更加順暢”明顯成效。

