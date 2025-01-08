新馬簽署協議　聯手打造邊境經濟特區

圖：安瓦爾（右）與黃循財7日就建設柔新經濟特區達成協議。／路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月8日電／據大公報綜合彭博社、《聯合早報》報導：新加坡與馬來西亞7日簽署協議，將在大馬南部柔佛州部分地區建立連接兩國邊境的柔佛─新加坡經濟特區（柔新經濟特區），旨在吸引投資、增加就業、促進兩國貿易往來與人員流動。柔佛州官員曾前往中國深圳考察，並表示希望學習深圳成功經驗，打造“東南亞的深圳”。



新加坡總理黃循財與大馬總理安瓦爾7日見證交換柔新經濟特區協定儀式。黃循財表示，投資者應把對柔新經濟特區的關注重點放在其互補性上，即新馬兩國實現優勢互補，各自吸引更多國際投資，做大經濟蛋糕，為兩國國民創造良好就業機會。柔新經濟特區面積3505平方公里，略大於香港與深圳的面積之和。柔佛州是全球數據中心樞紐之一，谷歌、微軟等科企均在當地設有數據中心。建立經濟特區，有助新加坡獲得充裕土地資源，也利好大馬扭轉人才流失局面。



大馬經濟事務部部長拉菲茲說，雙方目標是在製造業、物流運輸、旅遊和能源轉型等領域吸引高價值投資，在經濟特區成立的頭5年內，實施約50個項目，創造約2萬個高技術高薪職位。他透露，根據柔新經濟特區協議，大馬將為基礎設施提供資金，新加坡將提供用於促進投資的資金，經濟特區還將實施特別的個人所得稅稅率。柔佛州務大臣翁哈菲茲去年曾率團赴深圳考察，並表示相信在經濟特區的幫助下，柔佛可以成為“東南亞的深圳”。