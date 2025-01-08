登陸“第一家園”，台胞幸福感滿滿

中評社北京1月8日電／據人民日報海外版報導，在對台客運口岸增設信息采集點，方便自願留存信息的台胞使用邊檢快捷通道；實行台灣居民來往大陸通行證“網上辦”“口岸辦”“集中辦”；擴大台胞證聯網核驗服務範圍，來閩短期旅遊、探親、商務的台胞持用台胞證也可享有交通出行、電子支付等公共服務便利……2024年1月1日以來，中華人民共和國出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施（簡稱“十項措施”）實行已滿一周年。



一年多來，“小三通”航線航班加密，廈門出入境邊防檢查總站不斷優化通關效率，改善服務體驗，助力福建建設台胞台企“登陸”的“第一家園”。



往來便捷通暢



新年伊始，福建廈門五通客運碼頭人頭攢動，一派繁忙景象。台胞劉先生下船後快步來到邊檢快捷通道。證件識別、人臉與指紋認證……僅僅數秒，劉先生就完成了通關流程，在碼頭與朋友相聚。“多虧去年推出的快捷通關服務，讓我過關省了不少時間，再也不用到人工通道排隊了！”



按照“十項措施”的規定，台胞自願接受信息采集備案後，可使用邊檢快捷通道辦理通關手續，並同步實現“一地備案、全國通用”。一年多來，越來越多在閩“登陸”的台胞通過這一方式享受快捷通關的便利，閩台兩地人員往來更加頻繁。



統計顯示，2024年福建邊檢機關累計查驗兩岸往來旅客超200萬人次，同比增長62.6%。其中，查驗兩岸空中直航客機4600餘架次、旅客66.4萬餘人次，查驗兩岸“小三通”客輪近8800艘次、旅客136.3萬餘人次。目前，“小三通”航線每周航班班次最多可達210艘次。



在方便台胞往來閩台的同時，“十項措施”還進一步優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，例如推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障等。

