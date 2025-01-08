網上預約免排隊　市民踴躍換新鈔

中評社北京1月8日電／據大公報報導，還有約三個星期便到農曆新年，市民準備換新鈔派利是。金管局連同三間發鈔銀行匯豐銀行、渣打香港以及中銀香港，將於下周二（14日）至農曆年廿九（28日）提供新鈔及“迎新鈔”供市民兌換，而昨日（7日）起，市民可透過網上預約兌換新鈔及“迎新鈔”。



市民對換新鈔反應一如過往非常踴躍，昨日中午，三間銀行已分別宣布當日網上預約服務已滿，提醒有意換新鈔的市民，今日（8日）及明日（9日）可再次嘗試預約。金管局亦已特別提醒市民，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及“迎新鈔”供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。金管局亦鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用“轉數快”或其他電子錢包提供的服務派發利是。



銀行提早開門供換鈔



今年銀行換新鈔部分安排如下：1月7日起，市民可經流動理財或匯豐香港網站，預約1月14日至28日期間到匯豐分行兌換新鈔套裝。成功預約後客戶會收到短訊確認。匯豐指定自動櫃員機提供小額新鈔可換取；1月7日起至1月27日，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔／迎新鈔套裝，並於1月14至28日到所選之分行於指定時段領取；中銀香港方面，1月7日起客戶及市民可透過手機銀行及中銀香港網頁預約“新鈔標準裝”及“迎新鈔”。市民需注意，三間銀行在換新鈔首三日期間，大部分分行提早開門營業提供換鈔服務。