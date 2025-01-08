﻿數字辦夥HKIIT推動資訊科技培訓

中評社北京1月8日電／據大公報報導，數字政策辦公室與職業訓練局機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）昨日（7日）簽署合作備忘錄，共同推動政府部門和公共機構的資訊科技專業培訓。



隨著數字政府時代的來臨，政府部門和公共機構在管理和應用資訊科技的培訓需求也日益增加。除與公務員學院合作為政府高層管理人員舉辦一系列“創新與科技”領導培訓以提升其領導推展數字政府的能力，數字政策辦公室會與香港資訊科技學院開展緊密合作，開辦內容廣泛的資訊科技相關培訓課程，涵蓋包括網絡安全、數據素養和數字化轉型等主題，目的是為了提升政府部門和公共機構雇員管理和應用資訊科技的技能。



這些專業的培訓課程將針對政府部門與公共機構提供公共服務時遇到的情境和挑戰設計，使學員能將所學到的資訊科技知識應用於工作之中。



數字政策專員黃志光表示，隨著信息技術的普及和系統日益複雜，保護數據安全已成為一大挑戰。



通過培訓課程的實踐練習，同事們能夠學習到最新的網絡安全技術和防護措施，為政府部門和公共機構的系統和數據築起更堅實的防線。



數據素養方面，在大數據時代下，有效地分析和利用數據也成為了每個機構必須掌握的關鍵技能。黃志光相信透過專業的培訓，同事們將能夠更好地理解數據，並將其應用於政策制訂和優化公共服務及數字化轉型上。