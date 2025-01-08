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特魯多駁斥特朗普欲用經濟“吞并”加拿大
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2025-01-08 15:53:14
中評社北京1月8日電／據新華社報道，加拿大總理賈斯廷·特魯多7日駁斥了美國候任總統特朗普使用“經濟力量”將加拿大并入美國的說法。
特魯多在社交媒體上表示，“加拿大沒有可能成為美國一部分”，兩國的工人和社區都受益於“彼此是最大的貿易和安全夥伴”。
特朗普同日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行的新聞發布會上說，他對使用“經濟力量”收購加拿大持開放態度。
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