特魯多駁斥特朗普欲用經濟“吞并”加拿大

中評社北京1月8日電／據新華社報道，加拿大總理賈斯廷·特魯多7日駁斥了美國候任總統特朗普使用“經濟力量”將加拿大并入美國的說法。



特魯多在社交媒體上表示，“加拿大沒有可能成為美國一部分”，兩國的工人和社區都受益於“彼此是最大的貿易和安全夥伴”。



特朗普同日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行的新聞發布會上說，他對使用“經濟力量”收購加拿大持開放態度。