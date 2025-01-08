日資恐班師回朝　拋售美股美債

美國總統拜登以國家安全為由，阻止日本製鐵收購美國鋼鐵，此舉對美國經濟、產業發展造成衝擊。圖為美國密歇根州的美鋼工廠。（大公報） 中評社香港1月8日電／大公報報導，日本長期國債息逐步升至近2009年的高位，預示市場押注日本央行年內進一步加息，將吸引大量資金從海外市場回流日本。同時，日本首相石破茂就日本製鐵收購美國鋼鐵交易被否決發聲，直指日本產業界對投資美國的憂慮增加，似乎暗示日資將放慢在美投資步伐，甚至會大舉班師回朝，美國股債資產將有難。



美國動輒將經貿問題政治化，有違自由經濟的原則，打擊外國投資信心，最終得不償失。即使日本作為美國盟友，但美國總統拜登仍以國家安全為由，阻止日本製鐵以149億美元收購美國鋼鐵，此舉對美國經濟、產業發展造成衝擊，就連美國國內媒體亦批評，例如《紐約時報》直指日本製鐵收購美國鋼鐵交易遭否決，與美國開放投資文化背道而馳。



日鐵購美鋼遭叫停 衝擊美產業



日本作為美國盟友，今次日本製鐵收購美國鋼鐵交易受阻，引起日本產業界強烈回響，相信有日資企業重新考慮投資美國計劃。正如《朝日新聞》評論指出，在美國從事企業活動將面臨政治風險。這反映出美國叫停這宗收購交易弊大於利，對美國經濟、產業發展帶來深遠負面影響。根據資料顯示，美國的外國直接投資中，日本連續多年成為最大投資來源地，為美國提供近100萬個就業職位，涉及汽車、半導體等產業，日本可說是重振美國製造業的重要支持力量。如今出現了新變數，日企在美投資的意欲將會大減，不利美國經濟，屆時美股、美債、美元將同時受壓。



美泛化國家安全 日恐縮減投資



其實，為了打壓競爭對手、保持全球一哥地位，美國泛化“國家安全”概念，干擾及限制正常的投資、經貿往來，不利全球化發展，就連騰訊控股（00700）、寧德時代等中國民營企業，美國也無理列為軍工企業名單，最終必定損害自身利益。事實上，日本製鐵就收購美國鋼鐵交易被叫停一事據理力爭，將會控告美國政府，而日本首相也為此發聲，質疑這宗收購為何會引發安全風險，又直言日本產業對於未來投資美國的憂慮明顯增加，似乎暗示日企放慢投資美國步伐，甚至縮減投資規模，大舉班師回朝。

