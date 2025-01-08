年貨展銷會周日舉行　近百種米麵糧油特價發售

工聯會與五豐行聯手舉行展銷會，近百種暢銷年貨以特惠價出售。（大公報） 中評社香港1月8日電／大公報報導，年近歲晚，家家戶戶正忙著辦年貨，工聯會與五豐行首次聯合舉行展銷會，將於星期日起一連兩日舉行，以特惠價格推售近百種米麵糧油等暢銷年貨，包括95元2只鹽焗雞、38元賀年禮盒、以底價出售的罐裝椰汁等。五豐行表示，希望以更貼近市民的方式，為基層家庭提供豐富優質的產品，做好“香港菜籃子”的角色。工聯會表示，希望借著最優惠價格，吸引市民到場置辦年貨，留港消費。



五豐行總經理趙俊昨日表示，五豐行一直為香港提供優質的鮮肉供應、米麵製品等，承載了香港一代人“菜籃子”的記憶，此次首次與工聯會合作進行直銷，推售的糧油、米麵、臘味、賀年禮盒等，都是從過往團購中選擇的暢銷產品，相信為市民帶來優質年貨食品。



五豐行分銷業務副總經理泮宏颯表示，屆時推售幾十至上百種年貨，優惠力度最大的是熟雞，原價78元一只，展銷會售價是95元兩只，熟雞有八種口味，包括港人喜愛的鹽焗雞、油雞，亦有五指毛桃雞，加熱即可食用。內附整只雞腿等內料的加熱湯包，原價70元一包，展銷會場價是75元兩包，接近5折優惠。



38元大白兔糖復古禮盒

