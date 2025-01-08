馬來西亞雞場街：一條老街，兩代華人的堅守

顔天祿在雞場街工委會門前留影。 受訪者供圖（圖片來源：中國僑網） 中評社北京1月8日電／據中國僑網報導，為迎接首個“非遺版春節”，馬來西亞雞場街正緊鑼密鼓籌備“新裝”。在當地商戶的提議下，以“貔貅”為造型的戶外巨型吉祥物亮相，代表祈福佑安，招財進寶。



雞場街取自於閩南語“街場街”。600多年前，鄭和七下西洋，五次駐扎馬六甲，等待季風變換，並在雞場街一帶設立官廠以儲備物資。這片最初的官廠舊址見證了海上絲綢之路的繁榮，而後成為華人下南洋的落腳點，記錄著華人先輩的奮鬥足跡。



隨著時代變遷，雞場街也曾失去往日的勝景和喧囂。為守護雞場街，馬六甲歷史城區（雞場街）工委會主席顔天祿與父親顔文龍開始探尋振興老城區的方法。近日，顔天祿接受中國僑網“華人故事”欄目連線採訪，講述父子二人攜手努力的往事。



“只為守住兒時記憶”



穿著娘惹服飾在騎樓間漫步、在夜市品嘗特色美食、打卡電影《夏日麼麼茶》取景地……如今的雞場街集古跡、文化、休閑為一體，吸引著各國遊客前往體驗南洋風情。



“很難想象30多年前這裡是另一番景象。”顔天祿稱，20世紀90年代，很多年輕人因工作等原因漸漸搬離老街區，選擇前往高樓林立、環境優美的新城區居住。70%的房子年久失修，大門緊鎖，整個雞場街陷入“人去樓空”的落寞中。



1995年，顔天祿完成在美國的學業後，回到了他出生長大的地方，“這裡承載了太多小時候的記憶。”看著眼前熟悉又蕭瑟的景象，他決心加入進重振雞場街的行動中，幫助老街重現昔日光彩。