﻿花商：蘭花小巧花期長　料成大熱年花

花商估計新春花價與去年持平，市民更鐘情小巧玲瓏、花期更長的蘭花，或貴價花款。（大公報） 中評社香港1月8日電／大公報報導，臨近歲晚，年花爭相鬥艶迎春，鮮花業界人士表示，今年整體花價與去年持平，初步訂單顯示，市民購買力較去年好。蘭花業人士預料，整體銷情按年升5%



料市民花近千元買年花



東港城新春花展會今日起一連21日舉行，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春昨日在花展會傳媒預覽日表示，近日市況回暖，市面人流及消費均較以往興旺，加上購買年花送禮或自用是農曆新年的習俗，預料市民會花費800元至1000元購買年花布置家居，整體購買力度較去年微升。



賴榮春說，現時不少市民對花的認識越來越豐富，選擇要求也越來越高，以前過年可能想要買很大盆的年花，現在不少年輕人則更喜歡小巧玲瓏、花期較長的盆栽，例如懶人也可以照顧的蘭花，十日八日澆一次水就可以。



AI培植新品種蘭花應市



“蘭花大王”、千葉園創辦人楊小龍表示，今年很多蘭花開花期長達兩個多月，成為港人年花大熱首選，最多人購買年花在千元左右，而最貴至3萬元的也有。他稱，今年節日氣氛濃厚，市民消費意欲明顯增強，聖誕節時已陸續收到家用及商務客的訂單，預計整體銷情可按年上升5%，年宵預計賣出至少2000盆以上。



千葉園總經理楊尹俊表示，今年利用人工智能（AI）等科技，嚴格控制氣溫及濕度，本地培植出多款奶杏色、玫紅色等的新品種日本蘭花，包括“暖陽春曦”、“雪融紫霞”、“玫瑰仙子”，其花瓣較大，顔色及色紋變化多端，受到中高端市場熱捧。