初一新春花車巡游　大熊貓×奶茶展港式魅力

內地及國際表演隊伍簡介（部分）(大公報) 中評社香港1月8日電／大公報報導，香港旅遊發展局主辦的新春花車巡游匯演將在農曆大年初一（29日）晚上，在尖沙咀舉行，共有55隊表演團體參與，包括九輛花車和來自14個國家和地區的55個隊伍演出，陣容更勝去年。今年的花車化身“旅遊大使”，在設計上融入香港地道元素，例如近期大熱的大熊貓聯乘港式奶茶，還有風車、揮春等賀年元素，展現港式魅力。巡游表演隊伍有韓國女團、泰國男團，還有陝西表演藝術團，展現多元潮流。



旅發局預計，花車巡游匯演將吸引約10萬人到場觀賞，當中約一半是旅客，現場將設約2500個觀賞座位，當中約七成售予市民及旅客。



新春花車巡游“國泰新春國際匯演之夜”將於大年初一晚上8時舉行，今年花車巡游主題是“如意新春 喜樂連連”，巡游隊伍將由尖沙咀文化中心出發，途經廣東道、海防道、彌敦道，最終抵達喜來登酒店。



9輛花車效果圖曝光



九輛參與匯演的花車中，亞洲旅遊交流中心的花車以大熊貓為主題，文化體育旅遊局與旅發局和海洋公園的花車將大熊貓和港式奶茶結合。有花車以蛇的線條為靈感，以香港天際線為主題，勾勒出香港地標風貌。馬會的花車以140個精美風車點綴，當中兩個特別風車，由折紙藝術家兼香港十大傑出青年陳柏熹與基層家庭學童摺出。即時通訊軟件LINE的人氣貼圖人物LINE FRIENDS，首次參與新春花車巡游，穿上“Y3K風格”衣服登場。



參與匯演的還有16隊內地及國際表演隊伍、12隊本地表演隊伍，以及18隊參與街頭熱身派對的本地表演隊伍。當日傍晚6時，本地表演團體沿巡游路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演。



內地及國際表演隊伍當中，有第十四屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍的陝西表演藝術團，還有以敦煌莫高窟壁畫為素材創作《樂舞敦煌》的甘肅省歌舞劇院。韓國人氣女團Kep1er及泰國男團LYKN，貼合年輕人追捧亞洲偶像動向。多隊曾參與環球選秀節目的隊伍，例如曾在《全美一叮》奪冠的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、在《全美一叮》獲獎的奧地利雜技表演團體Zurcaroh等。

