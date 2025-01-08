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中印尼建交75周年LOGO設計大賽落幕
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2025-01-08 12:34:41
1月7日，在印度尼西亞雅加達，嘉賓為中印尼建交75周年官方紀念LOGO揭幕。 新華社 阿貢 攝（圖片來源：新華社）
中評社北京1月8日電／據新華社報導，中印尼建交75周年LOGO設計大賽7日在雅加達落幕，中國駐印尼大使王魯彤、印尼駐華大使周浩黎共同出席活動，並為中印尼建交75周年官方紀念LOGO揭幕。
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