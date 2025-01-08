科大KH　EMBA十二度居全球第一

許佳龍（右）、區敏儀解釋課程特色與成功因素。香港文匯報 中評社香港1月8日電／香港文匯報報導，高等教育是促進人才及經濟發展的支柱，作為全球唯一擁有五所世界百強大學的城市，香港正在全力推進成為國際專上教育樞紐，積極打造並向世界推廣“留學香港”品牌。這當然不是“空口說白話”，而是有雄厚的世界一流院校實力支持。



除了英美等傳統高等教育優勢地區外，近年亞洲各地正把握著崛起勢頭，躋身國際領先群體。憑藉背靠祖國的優勢，香港高等院校積極發揮所長，在多個領域上表現出色，在全球範圍登頂榮膺世界第一。



追訪香港於世界大學排名位列榜首的各項課程、學科以及研究學者等，引領讀者全方位深入認識香港高教的“世一”表現，瞭解幸福就在身邊的同時，並為未來發展帶來啟示。



香港文匯報報導，香港在致力鞏固及打造國際金融中心等八大中心的過程中，積極推出各式各樣“搶人才”措施，而一門世界級課程可以發揮意想不到的效果。由香港科技大學和美國西北大學凱洛格（Kellogg）管理學院合辦的凱洛格——港科大行政人員工商管理碩士課程（KH EMBA），於英國《金融時報》EMBA課程百強榜中12度獲評選為全球第一。香港文匯報近日專訪了港科大商學院負責人，講解課程長期穩居全球領先所代表的意義，反映了學院具備開辦“世一”課程的能力與質素，有助打造“留學香港”品牌，吸引全球優秀學生來港讀書，更有不少各地精英人才因此機緣決定留港發展事業，對推進香港成為國際專上教育樞紐及打造國際高端人才集聚高地具有重要意義。

