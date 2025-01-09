港大研蠶絲納米過濾膜　淨水速度快10倍

港大研究團隊成功利用天然蠶絲製造新型納米過濾膜，有效去除多種污染物。圖為絲基納米過濾膜的結構及相應過濾過程示意圖。（大公報） 中評社香港1月9日電／大公報報導，香港大學工程學院土木工程系講座教授湯初陽領導的研究團隊，成功利用天然蠶絲製造了一種新型納米過濾膜，可以去除包括重金屬、有機分子和微生物等多種污染物，同時允許水和有益的礦物離子通過，改變水的淨化或處理程式。



新型納米過濾膜的濾水速度比傳統的商用納米過濾膜快近10倍，同時仍能有效去除有害污染物。



有效去除污染物



納米過濾膜廣泛應用於工業廢水加工、處理或家居濾水等領域。它們可以去除包括重金屬、有機分子和微生物等多種污染物，同時允許水和有益的礦物離子（如 Ca2＋、Mg2＋）通過。



研究團隊指出，目前的淨水方法有一個主要缺點。該方法需要極高的壓力，最高可達10“巴”（bar）（相等於正常大氣壓力的10倍），使得處理過程耗能、昂貴，且需要大型設備。



而團隊開發的絲基納米過濾膜，使用的是部分真空的方式，可以在極低的壓力（小於1“巴”）下實現水淨化。



研究團隊表示，在測試中，絲膜在真空壓力小於1“巴”的情況下，每小時每平方米的水流量達到56.8升，不僅讓有益礦物質通過，同時能去除水中99%以上的有機污染物，如全氟化合物，其毒性和持久性已引起全球廣泛關注。



湯教授解釋，新絲基納米過濾膜的濾水速度比傳統的商用納米過濾膜快近10倍，同時仍能有效去除有害污染物，僅需要輕微的真空吸力而不是強大的壓力，就能做到。同時，新型納米過濾膜可廣泛應用於工業廢水加工、處理或家居濾水等領域。



減少耗能 節省成本



與傳統的納米過濾系統相比，這種絲質“超透膜”屬於可持續發展的濾膜，而且可以減少約80%的能源消耗，大幅節省成本。該項發明已取得專利，並在最近的《自然通訊》期刊上發表。



期刊文章的第一作者及湯教授指導的博士生甘博文解釋，“絲綢是一種神奇的材料，它強韌、柔軟、環保。我們利用其獨特的性能來突破水淨化的界限。”