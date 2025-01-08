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河北曹妃甸：稻草回收變廢為寶助增收
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2025-01-08 19:05:53
中評社北京1月8日電／據新華社報導，近年來，河北省唐山市曹妃甸區積極探索秸秆利用新途徑，將稻草集中收集用於牲畜飼料、稻草製品加工、生物質發電等，有效提高了秸秆綜合利用率，促農增收，實現農業綠色循環發展。
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