俄烏衝突可能出現解決問題的“機會窗口”

1月2日，新華網第十五屆“縱論天下”國際問題研討會在北京新華網總部舉辦。圖為中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志在進行上半場主題演講。新華網 楊霽昕 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華社報導，新華網第十五屆“縱論天下”國際問題研討會近日在北京舉辦。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志在演講時表示，目前俄烏衝突雙方消耗巨大，人力、物力的投入接近極限，2025年可能會出現解決問題或者實現停火的“機會窗口”。

談到俄烏衝突持續近3年後出現的新特徵，孫壯志認為，衝突雙方的目標有所變化，過去是必須要贏，現在是不能輸，雙方感覺到壓力非常大。



之所以目標發生變化，孫壯志認為，第一是巨大的戰場消耗，人力、物力的投入接近極限。對俄羅斯來說，戰時經濟要長期維持這樣的狀態很困難。對烏克蘭來說，連年財政赤字巨大，還需要西方給它更多的援助。如果美國的援助停止了，對烏克蘭來說是非常大的難題。



第二是巨大的政治壓力。雙方都意識到要完全戰勝對方很難，但是又不能退讓。對於兩國的領導人來說，妥協意味著徹底失敗，所以沒有退讓的空間。



第三是巨大的升級成本。雙方都意識到如果衝突升級，意味著要付出更大的成本。所以雙方一方面不斷試探對方底線，另一方面又有所保留。