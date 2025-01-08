原班人馬再次集結　歌劇《山海情》即將上演

中評社北京1月8日電／據中國網報導，1月16日至19日，歌劇《山海情》第八輪即將在國家大劇院歌劇院上演。呂嘉執棒國家大劇院管弦樂團，王宏偉、馬小明、龔爽、徐晶晶、金鄭建、陳大帥、梁羽豐、馬騰、陳瀅竹、劉珊、關致京等原班人馬實力集結，一同呈現歌劇《山海情》本輪精彩演出。



上世紀九十年代，寧夏西海固地區的人們，被貧困的枷鎖緊緊束縛。為了謀求生路，在國家政策的號召與福建的對口幫扶下，他們背井離鄉，踏上前往戈壁灘的遷徙之路，從最初的一無所有、艱難扎根，到後來憑借著勤勞的雙手、頑強的意志發展特色農業，一步步克服重重困難，讓閩寧鎮從“幹沙灘”變成了“金沙灘”。《山海情》的故事，是一段波瀾壯闊、震撼人心的脫貧攻堅史詩。同名電視劇以其貼近生活的真實質感觸動了億萬觀眾的心弦，而今，走上舞台的歌劇《山海情》則以更為綜合、更為震撼的藝術表達，帶領觀眾走進那片既熟悉又新奇的鄉土世界。



在這部歌劇中吸收的民族民間音樂，是地域文化的活化石，更是《山海情》的一大特色所在。著名作曲家孟衛東從古老黃河哺育出來的西北高腔山歌——寧夏“花兒”中汲取豐富的營養，巧妙又精心地將民族音樂精髓融入歌劇，從高亢、悠長、爽朗的總基調中，用當代意識融會貫通，創造出既傳統又現代的音樂語言，表現不同人物、不同情境的心曲隱微。



這旋律中，既有西北大漠的蒼涼壯美，也不乏歌劇藝術的細膩與張力。每一個音符跳躍間，是對劇中人物命運起伏的深情訴說，讓人在震撼中感受共鳴，在共鳴中品味生活的酸甜苦辣；每一句咏嘆裡，都承載著西北大地的厚重與深情，讓人仿佛置身於那片廣袤無垠的黃土地上，體會前人不屈不撓的奮鬥精神。



演員們以西北方言念白，是歌劇《山海情》的另一大亮點。方言承載著厚重的文化記憶。通過方言這個文化符號，能夠真切感受到過去的歲月，體會到先輩們在艱苦環境中頑強拼搏的精神。這種藝術化處理，將西北人民骨子裡的豪爽、憨厚、勤勞，原汁原味地呈現，不僅讓角色形象更加鮮活立體，也讓整部作品散發出濃鬱的鄉土氣息和鮮明的地域特色。