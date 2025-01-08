紙壽千年，墨韵萬變：中國宣紙走向海外

中評社北京1月8日電／據人民日報海外版報導，走進安徽省宣城市涇縣榔橋鎮的中國宣紙小鎮，仿佛置身紙墨飄香的世界。層叠曲線的設計，山巒交映，水中倒映著白色的“紙山”，層層宣紙堆叠，似堅硬的山，又似流動的水，山水相依，美不勝收。而宣紙，正是從青檀皮和沙田稻草的粗糲中，歷經百曬千錘，受盡水深火熱，最終“蛻變”成薄如蟬翼、抖似細綢的樣子。千餘年來，宣紙以“紙壽千年，墨韵萬變”聞名遐邇，成為中華文化的重要載體。



隨著全球貿易的發展，中外文化交流日益頻繁，宣紙在許多國際博覽會上屢獲金獎，宣紙製作技藝也享譽世界。在第五屆長三角國際文化產業博覽會上，外國企業代表約翰遜對宣紙贊不絕口：“太漂亮了，108道工藝鑄就的千年紙中之王，真是太讓人驚嘆了！”



2009年，宣紙傳統製作技藝被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。2023年，“涇縣宣紙”地理標誌入選第二批地理標誌運用促進重點聯繫指導名錄，宣紙文化園入選“國家工業旅遊示範基地”。



在位於涇縣烏溪的中國宣紙集團公司（原紅星宣紙廠）生產車間里，經過攙貼、盤貼、澆貼、鞭貼、做貼、曬紙和收紙，一刀裁剪合適、打包完整的宣紙經過質檢工人無數道的仔細檢查後，終於被小心翼翼地蓋下紅色騎縫章。經過海關關員查驗後，這一批宣紙即將發往海外。



為了更好地支持本地非遺“走出去”，合肥海關所屬宣城海關把助力本地宣紙、折扇等非遺“出海”納入本關重點工作目錄，從原產地保護政策、知識產權海關保護、進出口通關服務等方面持續發力，不斷拓寬文化產品“出海”路徑，助力皖南文化乃至中國文化走向海外。