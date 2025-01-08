中國基金會向斯里蘭卡捐贈五千份愛心包裹

中評社北京1月8日電／據新華網報導，斯里蘭卡國際愛心包裹捐贈儀式7日在斯里蘭卡總理府舉行。中國鄉村發展基金會聯合阿里巴巴公益向斯里蘭卡捐贈裝有學習、生活和衛生用品的5000個愛心包裹。



斯里蘭卡教育部副部長馬圖拉·塞內維拉特納在活動上表示，非常感謝中國鄉村發展基金會和阿里巴巴公益對斯里蘭卡的幫助，此次捐贈緩解了斯欠發達地區學生缺乏學習和生活用品的現狀。



中國駐斯里蘭卡大使戚振宏表示，中國堅定支持斯里蘭卡領導人提出的大力發展教育、加大對貧困學生扶持的政策，希望受益學生們努力學習、發奮圖強，日後成為推動斯里蘭卡發展的棟梁之材和中斯友好使者。



中國鄉村發展基金會國際發展部助理主任鄒志強表示，本次捐贈的5000個愛心包裹總價值75萬元人民幣，包裹及物品中融入了中國文化元素，期待受益學生們可以充分使用，並以此加深對中國文化的瞭解。



中國鄉村發展基金會和阿里巴巴公益於2019年共同發起國際愛心包裹項目，為“一帶一路”沿線發展中國家欠發達地區的學生捐贈學習、生活、衛生、體育等用品，傳遞中國人民情誼。截至2024年10月，項目已惠及15個國家的139萬名小學生。此次捐贈是項目首次在斯里蘭卡落地，斯里蘭卡成為本項目第16個受益國家。