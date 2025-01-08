藍天工程：訪伊拉克中企作業油田項目

中評社北京1月8日電／“現在巴士拉的空氣可好多了。”儘管冬季的清晨寒風刺骨，伊拉克石油工程師胡賽姆在上班路上習慣搖下車窗，呼吸著窗外的新鮮空氣。



據新華網報導，伊拉克油氣資源豐富，油氣產業在國民經濟中處於主導地位。然而，缺乏綠色環保的能源開發模式和嚴重的伴生氣放空燃燒等現象，讓巴士拉等伊拉克重要石油產區空氣污染嚴重。近年來，隨著中資企業在伊拉克承建一系列綠色油田項目，助力當地能源高效和綠色開發，當地民眾親切地將這些項目稱為“藍天工程”。



世界銀行的一份報告顯示，伊拉克每年浪費的天然氣量高達170億立方米。在賴塔維油田，中國石油工程建設有限公司承建的巴士拉天然氣處理廠項目首列伴生氣處理裝置運行平穩，收集和處理來自魯邁拉、祖拜爾和西古爾納－1油田的伴生氣，經過脫硫、脫汞、脫水、生物菌硫磺回收和尾氣處理等工藝，每天可產出約440萬立方米幹氣和2600噸液化石油氣。



項目經理孫保軍告訴記者，伊拉克長期飽受電力短缺之苦，經巴士拉天然氣處理廠回收並外輸的幹氣將為周邊電廠提供發電燃料。第二列處理裝置投產後，該項目的伴生氣處理能力可達每年40億立方米，將顯著降低油田硫化物和二氧化碳排放量。



作為當地重要綠色能源工程之一，巴士拉天然氣處理廠項目受到伊拉克石油部高度關注。伊石油部長哈揚·阿蔔杜勒·加尼在出席投產儀式時表示，該項目有效減少了伴生氣直接焚燒帶來的污染，對促進伊拉克經濟和社會發展、改善當地民生和保護環境意義重大。



因凝析油分離裝置缺乏和燃燒不充分等問題，魯邁拉油田老舊放空火炬燃燒產生大量黑煙，不僅污染環境，而且影響當地民眾身體健康。中國石油工程建設有限公司承建的火炬升級改造項目新建低壓火炬系統，回收凝析油和可利用氣體，可有效消除由燃燒產生的黑煙，淨化周邊環境。已啟動的5個脫氣站的火炬升級改造項目將於2025年2月陸續竣工投用。“相信那時候巴士拉的天空會更藍、空氣會更好。”項目經理王景陽說。