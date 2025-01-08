中評社北京1月8日電／網評：新一年，外資開足馬力“深耕中國”



來源：中央廣電總台國際在線 作者：國際銳評評論員



7日上午，德國寶馬集團與中方的合資企業——華晨寶馬旗下一款新車型正式量產。據相關負責人介紹，這次投產充分考慮了中國消費者的需求，體現了寶馬深耕中國市場的決心。就在前一天，德國大眾汽車集團（中國）宣布與中企小鵬汽車簽署諒解備忘錄，合作打造中國最大的超快充電網絡……



新年新氣象。連日來，一大批外資車企宣布加大在華布局，掀起合作的熱潮。特斯拉上海儲能超級工廠日前竣工，預計年初正式量產。特斯拉全球副總裁陶琳對《國際銳評》說，工廠年產能將達1萬台，供應中國和全球市場。在對外經濟貿易大學教授呂越看來，外資開年一系列動作，反映出中國在技術和產業協同上的全球吸引力；中國龐大的消費市場、全球領先且高度完備的產業鏈、在新能源技術和智能駕駛領域積累的成果，都吸引著外資加大對華合作。



作為引資的關鍵領域，汽車行業“開門紅”，反映了中國整體的投資吸引力。眼下，外資正開足馬力“深耕中國”。在上海，來自馬來西亞的百盛百貨集團抓緊“煥”新改造；在北京，法國醫藥企業賽諾菲宣布設立全新生產基地，創下公司在華最大單筆投資記錄；在浙江，美國空氣產品公司在華首座大規模商用液氫工廠即將竣工……“中國有我們重視的行業和市場。要不要來中國進行重大項目投資？答案很簡單：必須來！”德國電氣公司菲尼克斯首席執行官德克·戈利策的話，道出了眾多企業的心聲。



對外企來說，中國大市場的活力，意味著發展的動力。日前，中國商業聯合會發布的數據顯示，1月份中國零售業景氣指數為51.1%，環比和同比均有所上升，其中盈利水平指數環比上升4.9個百分點，創近一年來新高。隨著中國傳統節日春節的臨近，商品消費將更加活躍。新加坡家用產品品牌傲勝（中國）品牌營銷副經理周曼妮告訴《國際銳評》，他們一直在參與中國政府推出的“以舊換新”活動，這不僅加深了與消費者之間的鏈接，還使企業的發展更有韌性和潛力。