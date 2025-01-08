中評社北京1月8日電／網評：讓科技成果不再“沉睡”該如何發力



來源：光明日報 作者：產健、張麗



2024年是上海國際科創中心建設十周年。2023年上海基礎研究投入增長至2013年的三倍以上；科創板首發募資額和總市值位居全國首位；科技創新助力上海經濟體量突破4萬億元大關……闖在基礎研究“無人區”，創在體制機制改革生態田，育在未來產業新質生產力，上海加快從“建框架”向“強功能”推進，邁向科技強國建設的下一個十年。



科技創新是引領經濟社會高質量發展的第一動力。唯有高效、順暢地推動科技成果轉化，才能讓知識資本真正成為發展的不竭動力。



從全國來看，各地高校、科研院所和企業在成果轉化方面取得了積極進展，但仍有許多優質成果因“機制不暢、政策不細、資金短缺”停留在實驗室層面，成為“沉睡”的科技成果。如何在新時代拓寬科技成果轉化渠道，讓這些寶貴成果產生更大價值，已成為助力高水平科技自立自強、推動建設科技強國的關鍵命題。



提升供給質量，讓原創成果更易“破繭成蝶”。成果轉化能否落到實處，取決於“源頭”能否持續輸出高質量成果。結合產業痛點與科技前沿，探索“需求導向＋潛力前瞻”雙驅動模式。在科研立項時，產業與科研機構應建立定期對接機制，共享產業需求與技術發展的相關信息，對未來新興領域預留一定資源。建立“迭代式”成果評價與孵化機制，引入動態評估，重視成果的早期市場驗證與商用潛力，通過分層孵化為早期技術提供支持。此外，還應推動“企業前移＋科研後移”耦合機制，讓高校與企業在早期研發中同頻互動，為技術方案設置“導向牌”和“紅燈區”，加速科研成果的產業化進程。



完善政策體系，搭建從“紙面”到“落地”的銜接橋梁。科技成果轉化涉及科研立項、經費管理、設備採購、成果評估、確權、收益分配等多個環節，衹有環環相扣、扎實推進方能將紙面成果“落地生金”。當前，我國雖已出台多項促進成果轉化的法律法規及配套文件，並在部分地區探索專門條例，但實踐中，一些科研人員仍因缺乏明確操作指引，對政策執行的效果與可預見性心存顧慮。