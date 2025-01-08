中評社北京1月8日電／網評：創新實體零售 提升消費體驗



來源：光明日報 作者：周湘智



近日，商務部召開零售業創新提升工程推進視頻會，深入貫徹中央經濟工作會議精神，部署落實7部門聯合印發的《零售業創新提升工程實施方案》。商務部相關負責人提出，各地商務部門要把零售業創新提升工程作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通經濟循環、降低全社會物流成本的重要抓手。



最新公布的《第五次全國經濟普查公報》顯示，截至2023年底，我國共有零售業企業法人單位468.8萬個，資產總計151997.7億元，營業收入232178.2億元。統計顯示，2023年我國商品零售額41.9萬億元，占當年社會消費品零售總額的89.0%；吸納就業人數約6000萬人，占全國就業人數的8%；2024年1—10月，我國商品零售額達35.5萬億元。



從中國零售業在世界的方位來看，我國商品零售額多年居世界第2位；連續11年穩居全球網絡零售市場領先地位；有13家泛零售企業進入全球500強榜單，排世界第2位。



但也應清醒看到，我國零售業仍存在業態發展不平衡、部分設施運營低效、經營承壓及優質供給不足等問題。比如，近兩年人山人海、火熱出圈的大型商超品牌數量減少，這從一個側面反映出我國零售業在商品與服務品質上的整體不足。



事實上，我國蘊含著巨大的消費潛力，居民存款率高、消費需求大，零售的便利度與性價比、商品自產率及創新能力等都位居世界前列，關鍵是要把零售業創新提升作為全方位擴大內需重要抓手，善於推動硬設施與軟環境雙提升、好商品與好服務雙保障、降成本與提效率雙優化，讓老百姓主動消費、放手消費、快樂消費。



近年來，網上零售對實體零售業發展帶來一定衝擊，有人擔心百貨時代是否真的結束了。但數據顯示，2024年1至11月，我國實物商品的網上零售額占商品零售額的比重仍未超過30%。線下消費提供的直觀體驗、即購信任、情緒價值和社交功能等也是網上零售所無法替代的。線下實體零售要保持定力，沉心靜氣做好自己，只要順應需求、尋找需求、激發需求，就能把實體零售做成永不消逝的經典產業。