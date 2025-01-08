中外遊客的腳步，傳遞流動的活力與魅力

2024年12月27日，外國遊客在北京大興機場邊檢大廳准備入境。新華社記者 鞠煥宗 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華社報導，元旦假期剛剛過去，春節假期即將到來。隨著政策暖風勁吹，火爆社交媒體的“中國游”熱度不減，外國遊客來華熱情愈發高漲，中國遊客走出國門的“世界游”也延續強勁複蘇勢頭。出入境游熱潮湧動，不僅為經濟發展注入強勁動力，還有助於推動人文交流、感悟彼此文化、增進相互瞭解，不斷豐富中國與世界的良性互動。



國家移民管理局數據顯示，今年元旦假期中外人員出入境共計180.3萬人次，較去年同期增長13.7%。其中，外國人18.5萬人次，較去年同期增長33.6%。綫上旅遊平台攜程近日發布的《2025年春節旅遊市場預測報告》顯示，今年春運出境搜索指數同比增幅達51%，外國遊客來華旅遊訂單量比2024年春節同期增長203%。



中外遊客更加熱絡的“雙向奔赴”背後是政策利好帶來的強大推動力。過去一年多來，中國的免簽“朋友圈”不斷擴容，目前已對54個國家實施過境免簽政策，並對38個國家試行單方面免簽政策。新加坡、泰國等多國也對中國公民實施免簽政策，熱切期待中國遊客到來。數據顯示，2024年1月至11月，全國各口岸入境外國人2921.8萬人次，同比增長86.2%；其中通過免簽入境1744.6萬人次，同比增長123.3%。適用72/144小時過境免簽政策來華外國人數量同比上升132.9%。“周五下班去中國”的話題一度登上韓國社交媒體熱搜榜，大批東南亞遊客包機來中國東北感受冰雪奇緣。



2024年年底，中國還將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時，同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。更長的停留時間、更大的活動區域，一方面方便外國遊客合理規劃行程，跨省多地進行旅遊、商務等活動，更好體驗中國的地大物博和多姿多彩；另一方面輻射帶動各地共享旅遊資源、形成規模效應，提升開放水平、發展外向經濟。