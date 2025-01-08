尹錫悅彈劾案　罪名之爭有點“亂”

1月3日，大量警方車輛停在韓國首爾龍山區漢南洞的總統官邸附近。新華社記者 姚琪琳 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月8日電／据新華社报道，韓國國會的代理律師團正向憲法法院申請批准彈劾總統尹錫悅。該律師團7日就彈劾理由不含“內亂罪”作出一番拗口的解釋：國會彈劾動議之所以提及“內亂罪”，是因為要強調尹錫悅實施緊急戒嚴“足以構成內亂罪”，而非把“內亂罪”列為彈劾理由。



連日來，圍繞憲法法院該不該審理尹錫悅所涉“內亂罪”，最大在野黨共同民主黨與執政黨國民力量黨以及尹錫悅支持者陣營爭論不斷。輿論認為，當前亂局背後是共同民主黨希望推動憲法法院盡快罷免尹錫悅，為黨首李在明競選總統爭取時間。



爭什麼



韓國國會方面3日宣布，決定修改國會彈劾動議的彈劾理由，撤回“內亂罪”這一條。國會說，尹錫悅是否犯有“內亂罪”，屬於刑事審理範疇，而憲法法院針對彈劾案的審理僅應判斷他發布緊急戒嚴令是否違憲、違法。國會強調，尹錫悅發布戒嚴令有“內亂罪”的事實，但應由刑事法庭判斷這一罪名是否成立。



國民力量黨認為，共同民主黨掌控的國會要從彈劾理由中删除“內亂罪”，是為了盡快罷免尹錫悅，以提前舉行總統選舉。若彈劾理由删除這一條，則彈劾案無效，國會應對彈劾動議案重新表決。尹錫悅律師團隊同樣主張，如果彈劾案的審理不包括“內亂罪”是否成立，憲法法院就應駁回彈劾動議。



憲法法院6日回應，能否撤回“內亂罪”彈劾理由將由法院方面判斷。而對於國民力量黨和尹錫悅律師團隊的強烈反應，國會代理律師團7日向媒體解釋說，彈劾理由沒有變化，彈劾動議雖然提出尹錫悅的行為有“內亂罪”的事實，但僅為國會的“評價意見”，沒有要求憲法法院審理他是否構成“內亂罪”。



憲法法院定於本月14日和16日就尹錫悅彈劾案分別進行第一次和第二次辯論。預計各方圍繞彈劾理由的爭論仍將持續。